Арт-резиденция «Выкса» объявляет opencall на участие в своей программе в 2023 году

13.11.2022
Организаторы предоставят художникам место для временного проживания на территории культурного центра «Волна», а также грант для создания проекта. Отдельно будут покрыты расходы за материалы, необходимые для работы. Итогом резиденции может стать отчетный проект в виде выставки на одной из площадок: в музее истории ВМЗ, открытых пространствах выксунского завода ОМК или в пространстве «Волны».
Культурный центр «Волна», открытый в августе 2022 года по инициативе фонда «ОМК-Участие» при поддержке Объединенной металлургической компании (ОМК), включает в себя жилую зону для художников, большой выставочный зал с видом на пруд и мастерские.
Одной из ключевых задач Культурного центра, помимо диалога с профессиональным сообществом, станет привлечение местной аудитории, интересующейся современным искусством. Для жителей Выксы и гостей города в «Волне» запланирована публичная программа, включающая встречи с художниками из резиденции, выставки, лекции, мастер-классы и детские творческие мастерские, посвященные современному искусству.