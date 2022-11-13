Арт-резиденция «Выкса» объявляет opencall на участие в своей программе в 2023 году

Резидентам помогут в реализации проекта и проведении исследования на базе города Выксы (Нижегородская область). Предпочтение отдадут авторам заявок, чьи идеи будут включать взаимодействие с городской средой и местными сообществами.

Стать резидентом может любой художник вне зависимости от возраста, жанра, в котором он работает, или страны проживания. Длительность резиденции – от 4 до 8 недель. По итогам отбора в течение 2023 года резиденцию посетят 10 художников.

Организаторы предоставят художникам место для временного проживания на территории культурного центра «Волна», а также грант для создания проекта. Отдельно будут покрыты расходы за материалы, необходимые для работы. Итогом резиденции может стать отчетный проект в виде выставки на одной из площадок: в музее истории ВМЗ, открытых пространствах выксунского завода ОМК или в пространстве «Волны».

Культурный центр «Волна», открытый в августе 2022 года по инициативе фонда «ОМК-Участие» при поддержке Объединенной металлургической компании (ОМК), включает в себя жилую зону для художников, большой выставочный зал с видом на пруд и мастерские.

Одной из ключевых задач Культурного центра, помимо диалога с профессиональным сообществом, станет привлечение местной аудитории, интересующейся современным искусством. Для жителей Выксы и гостей города в «Волне» запланирована публичная программа, включающая встречи с художниками из резиденции, выставки, лекции, мастер-классы и детские творческие мастерские, посвященные современному искусству.

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