Попасть на церемонию вручения и лично увидеть тех, за кого весь сезон голосовал на сайте «Звезды Театрала», может абсолютно каждый.

Торжественная церемония награждения лауреатов «Звезды Театрала» пройдет 5 декабря на главной сцене Театра имени Вахтангова. За оставшиеся три недели зрителям предстоит сделать решающий выбор и отдать свой голос за самых достойных претендентов на победу. Времени осталось совсем немного: принять участие в финальном этапе голосования можно до 30 ноября на официальном сайте премии ( https://teatral-online.ru/star/shortlist/ ).





Гости торжества – это артисты и мэтры сцены, ставшие финалистами юбилейной премии зрительских симпатий в 18-и различных номинациях. Среди них – Алексей Франдетти, Ольга Лерман, Евгений Цыганов, Виктория Исакова, Виктор Добронравов, Анастасия Стоцкая, Максим Аверин, Алиса Фрейндлих, Юрий Чурсин, Елизавета Янковская, Павел Деревянко, Дарья Мороз, Дмитрий Чеботарёв, Марьяна Спивак, Игорь Петренко и другие театральные звёзд. Посетят праздничный вечер и деятели искусства, которые трудятся на театральном поприще за пределами Москвы – например, в региональных центрах (Санкт-Петербурге, Хабаровске, Челябинске, Воронеже, Ярославле) и национальных республиках (Бурятии, Карелии, Татарстане). Народному жюри премии предстоит разделить вечер не только с именитыми претендентами, но и известными общественными и культурными деятелями – «зрителями первого ряда».



