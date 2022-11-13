На Приморской сцене Мариинки прошла премьера Половецкого акта из оперы «Князь Игорь»

13.11.2022

На Приморской сцене Мариинки прошла премьера Половецкого акта из оперы «Князь Игорь»

Премьера Половецкого акта из оперы «Князь Игорь» состоялась в воскресенье на Приморской сцене Мариинки во время гала-концерта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

«Половецкие пляски» не только являются частью оперы Александра Бородина, но и считаются самостоятельным хореографическим номером, который часто включают в концертные балетные программы по всему миру.

Произведение было написано более 130 лет назад, но остается популярным и в наши дни.

В концерте участвовали балетная труппа, солисты оперной труппы, хор и симфонический оркестр Приморской сцены Мариинки под управлением главного дирижера театра Павла Смелкова.

Фото: Pixabay