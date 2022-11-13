На Приморской сцене Мариинки прошла премьера Половецкого акта из оперы «Князь Игорь»

ОК. ОБРАЗ КОНЯ - персональная выставка художника, предметного дизайнера Дмитрия Чекучинова в музее...
В России отмечается тенденция увеличения активности молодых коллекционеров предметов искусств. На фо...
Премьера Половецкого акта из оперы «Князь Игорь» состоялась в воскресенье на Приморской ...
С 15 по 19 ноября 2022 года в Республике Замбия (г. Лусака), Объединенной Республике Танзания (г. Да...
14 ноября стартует второй международный этап 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. В не...
ОК. ОБРАЗ КОНЯ - персональная выставка художника, предметного дизайнера Дмитрия Чекучинова в музее...
В России отмечается тенденция увеличения активности молодых коллекционеров предметов искусств. На фо...
Премьера Половецкого акта из оперы «Князь Игорь» состоялась в воскресенье на Приморской ...
С 15 по 19 ноября 2022 года в Республике Замбия (г. Лусака), Объединенной Республике Танзания (г. Да...
14 ноября стартует второй международный этап 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. В не...
С 5 по 10 ноября в Шанхае в очном и онлайн-формате прошла Международная выставка «China Internationa...
11 ноября губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Госсовета Российской Федерации п...
Актер заявил о желании вернуться к образу детектива-оккультиста в ТВ-шоу, что вызвало восторг в за...
В Русском музее представят полотна из Музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, сообщает ТАСС ...
Фильм «Эмили» об одной из трех сестер Бронте, написавшей «Грозовой перевал», начнут показывать в кин...
Исполнителя заметили на съемочной площадке музыкального проекта на «Мосфильме», сообщил «СтарХит»....
Экспозиция будет работать в Музее современной истории РФ с 15 ноября по 15 декабря, сообщила пресс...
Режиссер и актриса умерла в возрасте 95 лет, сообщается на сайте Большого драмтеатра им. Товстоног...
О планах закрыть компанию «ПЦ ЖД» французского актера с российским паспортом сообщил его продюсер ...
Мероприятие представит свою интерпретацию идеи выставки «Всеобщий язык» в Пушкинском музее в Москв...
Заслуженный деятель искусств РФ скончался 12 ноября. Об этом сообщил директор Воронежского ТЮЗа Андр...
12 ноября заработали первый и второй этажи «Дома книги», расположенного на Невском проспекте. Об э...
Своим видением будущего The Super Mario Bros. Movie поделился геймдизайнер и топ-менеджер Nintendo...
Фильм «Дзен: Грогу и пыльные кролики» вышел 12 ноября, в день трехлетия сериала «Мандалорец» по вс...
Скульптура автора пьес «Пять вечеров» и «Осенний марафон» создана по эскизу Григория Ястребенецкого,...
13.11.2022