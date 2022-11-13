В Замбии, Танзании и Эфиопии состоится Фестиваль российской культуры в странах Африки

13.11.2022
Мероприятие реализуется в целях укрепления межкультурного взаимодействия со странами Африканского континента в преддверии Второго саммита Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году.
Фестиваль, направленный на популяризацию многообразия культурного наследия России, познакомит зарубежную публику с лучшими образцами русского песенного фольклора в классическом исполнении и современной обработке, а также популярными произведениями музыкального академического искусства.
15 ноября в Лусаке, 17 ноября в Дар-эс-Саламе и 19 ноября в Аддис-Абебе состоятся концерты заслуженной артистки России Олеси Евстигнеевой и Квинтета солистов прославленного Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной под управлением заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко в составе: Владислав Афанасьев (домра), Александр Букин (баян), Валентин Солгалов (балалайка), Тимофей Калашник (ударные инструменты), Михаил Клименко (балалайка-контрабас). В программе выступлений: произведения Д. Шостаковича, А. Пьяццоллы, Р. Гальяно, Э. Колмановского, В. Соловьева-Седого, А. Шалаева, А. Цыганкова, Г. Шендерёва.
Фото: Минкультуры РФ