Молодые кинематографисты 40 стран примут участие в 42-м Международном студенческом фестивале ВГИК

13.11.2022
Участники второго этапа представляют культурные и кинематографические традиции разных континентов: Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки. Молодые кинематографисты Африки присоединились к фестивалю впервые в прошлом году, и в этот раз жюри вновь оценит работы авторов из Кении, Уганды, Марокко, Эфиопии, Сенегала. А также те фильмы, которые были сняты молодыми авторами из Великобритании, Германии, Бельгии, Канады, Швейцарии, Беларуси, Азербайджана, Хорватии, Колумбии, Китая, Индии, Ирана, Израиля, Казахстана…
Россию во втором этапе фестиваля представят пять авторов.
Судьбу главных наград фестиваля определит жюри международного этапа, его возглавил Фирдавс Абдухаликов, генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан и Международного кинофестиваля в Ташкенте (Узбекистан).
Оценивать работы конкурсантов ему помогут известные зарубежные продюсеры и деятели кинематографа, такие как Хонг Сангву, адвайзер по кино России и Центральной Азии на Пусанском Международном кинофестивале (Южная Корея), Ирина Марголина, сценарист, продюсер и кинорежиссер (Россия), Маджид Эсмаили, генеральный директор музея кинематографии Исламской Республики Иран (Иран), Улусой Нилай, профессор университета Бахчешехир (Турция), Владимир Карачевский, директор студии «Беларусьфильм»(Белоруссия).
Традиционно в рамках фестиваля ВГИК пройдет Международный театральный фестиваль – уже в восемнадцатый раз. Ведущие театральные школы России и других стран представят на нем свои постановки.
Фото: Минкультуры РФ