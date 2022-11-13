На V Международной выставке «China International Import Expo 2022» посетители ознакомились со стендом российского музея-заповедника «Кижи»

13.11.2022
Отечественная культура в текущем году была представлена в рамках онлайн-стенда CIIE-2022 в разделе «Культурный и туристический потенциал России».
Так, онлайн-посетители российского стенда смогли увидеть изображения Государственного музея-заповедника «Кижи» о выдающемся памятнике деревянного зодчества – «Кижском погосте», включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также других живописных мест и природных красот регионов Российской Федерации.
RFF проводится при поддержке Минкультуры России и АО «Роскино» и представляет новый подход по продвижению отечественного кинематографа за рубежом, сочетающий онлайн- и офлайн-мероприятия в партнерстве с крупнейшими VOD-платформами и международными фестивалями страны проведения. В рамках RFF зарубежной аудитории демонстрируется кинопродукты, в том числе разнообразные российские художественные фильмы, сериалы и анимационный контент.
Фото: Минкультуры РФ