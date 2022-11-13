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  • На V Международной выставке «China International Import Expo 2022» посетители ознакомились со стендом российского музея-заповедника «Кижи»

На V Международной выставке «China International Import Expo 2022» посетители ознакомились со стендом российского музея-заповедника «Кижи»

13.11.2022

На V Международной выставке «China International Import Expo 2022» посетители ознакомились со стендом российского музея-заповедника «Кижи»

С 5 по 10 ноября 2022 г. в Шанхае в очном и онлайн форматах прошла Международная выставка «China International Import Expo 2022», представляющая собой площадку для межкультурного диалога и обмена опытом в различных областях сотрудничества.

Мероприятие проводилось под патронажем Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня. Основная идея выставки – дать возможность каждой стране продемонстрировать наилучшие достижения в экономике, а также в культурном и креативном кластере.

Отечественная культура в текущем году была представлена в рамках онлайн-стенда CIIE-2022 в разделе «Культурный и туристический потенциал России».

Так, онлайн-посетители российского стенда смогли увидеть изображения Государственного музея-заповедника «Кижи» о выдающемся памятнике деревянного зодчества – «Кижском погосте», включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также других живописных мест и природных красот регионов Российской Федерации.

RFF проводится при поддержке Минкультуры России и АО «Роскино» и представляет новый подход по продвижению отечественного кинематографа за рубежом, сочетающий онлайн- и офлайн-мероприятия в партнерстве с крупнейшими VOD-платформами и международными фестивалями страны проведения. В рамках RFF зарубежной аудитории демонстрируется кинопродукты, в том числе разнообразные российские художественные фильмы, сериалы и анимационный контент.

Фото: Минкультуры РФ