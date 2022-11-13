В Сочи прошел первый в стране гала-концерт детских коллективов-спутников государственных ансамблей народного искусства

13.11.2022
Уникальное культурное событие собрало на одной сцене лучшие детские коллективы страны, сохраняющие в своем творчестве колорит и традиции своих регионов. Также во время подготовки к гала-концерту для юных артистов были проведены мастер-классы руководителей ведущих коллективов страны и организована экскурсионная программа.
В гала-концерте приняли участие: Вокально-хореографическая студия «Фолкдети» – спутник Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого, г. Москва; Московское хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца «Гжель»; Детская Школа-Интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко, Краснодарский край; Детская студия при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан; Государственный детский ансамбль танца «Тюльпанчик», Республика Калмыкия; Государственный детский ансамбль песни и танца «Даймохк» имени Махмуда Эсамбаева, Чеченская Республика; Национальная студия при Государственном ансамбле песни и танца Республики Коми им. В. Морозова «Асъя кыа» (Утренняя Заря); Детская хореографическая студия при Государственном ансамбле танца «Урал», Челябинская область; Детская хоровая студия при Государственном академическом Рязанском русском народном хоре им. Е. Попова, Рязанская область; Вокальная студия Малого Северного хора при Государственном академическом Северном русском народном хоре, Архангельская область; Детский ансамбль адыгского танца «Зори Майкопа», Республика Адыгея; Детско-юношеский ансамбль танца Дагестана «Хасавюрт» при Государственном академическом заслуженном ансамбле танца Дагестана «Лезгинка», Республика Дагестан; Хореографическая студия при Заслуженном государственном академическом ансамбле песни и танца «Донбасс», Донецкая Народная Республика.
Фото: Минкультуры РФ