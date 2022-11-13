Роль патриотического воспитания обсудили на заседании Госсовета по культуре

13.11.2022

Роль патриотического воспитания обсудили на заседании Госсовета по культуре

11 ноября губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Госсовета Российской Федерации по направлению «Культура» Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы Госсовета в режиме видеоконференцсвязи. В заседании приняла участие заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная. Спикеры обсудили вопросы сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Российской Федерации, а также поддержку и развитие добровольчества в сфере культуры.

Открывая заседание, Дмитрий Азаров напомнил присутствующим о крайне непростом времени для России, когда с реальным фронтом приходится постоянно вести борьбу на фронте культурном, информационном. Он отметил, что на Россию оказывается колоссальное давление.

«И наша с вами обязанность быть на первой линии обороны, эффективно, слаженно бороться с теми потоками грязи, которые льет на нашу страну, нашу великую историю, многонациональную культуру машина западной пропаганды», – сказал Дмитрий Азаров.

Он предложил на заседании рассмотреть значимость сохранения и использования культурного наследия как источника исторической правды, инструмента противодействия попыткам фальсификации истории, обеспечивающего преемственность исторических смыслов и формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Обращаясь к участникам, Надежда Преподобная отметила, что одна из главных задач государства – укрепление статуса России как великой культурной державы, а также обеспечение свободного доступа к культурным ценностям для всех граждан.

«На нашу страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах, в том числе и культурной. Безусловно, мы справимся со всеми существующими вызовами. У нашей страны чрезвычайно богатое культурно-историческое наследие, мощные духовные традиции. Это наша надежная опора.

Попытки «отменить» российскую культуру, стремление дискредитировать моральные основы российского общества только вызывают обратную реакцию – укрепляется наше самосознание, повышается культурный суверенитет страны с учетом традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – сказала она.

В завершение заседания Минкультуры России поддержало Всероссийский архитектурный конкурс для студентов «Без срока давности. Минута молчания», который освещает факты геноцида советского мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Министерство попросило региональные власти оказать помощь в реализации проектов к 9 мая.

Фото: Минкультуры РФ