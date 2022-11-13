Роль патриотического воспитания обсудили на заседании Госсовета по культуре

Открывая заседание, Дмитрий Азаров напомнил присутствующим о крайне непростом времени для России, когда с реальным фронтом приходится постоянно вести борьбу на фронте культурном, информационном. Он отметил, что на Россию оказывается колоссальное давление.

«И наша с вами обязанность быть на первой линии обороны, эффективно, слаженно бороться с теми потоками грязи, которые льет на нашу страну, нашу великую историю, многонациональную культуру машина западной пропаганды», – сказал Дмитрий Азаров.

Он предложил на заседании рассмотреть значимость сохранения и использования культурного наследия как источника исторической правды, инструмента противодействия попыткам фальсификации истории, обеспечивающего преемственность исторических смыслов и формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей.



Обращаясь к участникам, Надежда Преподобная отметила, что одна из главных задач государства – укрепление статуса России как великой культурной державы, а также обеспечение свободного доступа к культурным ценностям для всех граждан.



«На нашу страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах, в том числе и культурной. Безусловно, мы справимся со всеми существующими вызовами. У нашей страны чрезвычайно богатое культурно-историческое наследие, мощные духовные традиции. Это наша надежная опора.



Попытки «отменить» российскую культуру, стремление дискредитировать моральные основы российского общества только вызывают обратную реакцию – укрепляется наше самосознание, повышается культурный суверенитет страны с учетом традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – сказала она.



В завершение заседания Минкультуры России поддержало Всероссийский архитектурный конкурс для студентов «Без срока давности. Минута молчания», который освещает факты геноцида советского мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Министерство попросило региональные власти оказать помощь в реализации проектов к 9 мая.





Фото: Минкультуры РФ