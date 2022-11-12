Warner Bros. одобрила съемки сиквела «Константина» благодаря Киану Ривзу

12.11.2022

Warner Bros. одобрила съемки сиквела «Константина» благодаря Киану Ривзу
Актер заявил о желании вернуться к образу детектива-оккультиста в ТВ-шоу, что вызвало восторг в зале. Об этом Collider рассказал режиссер Френсис Лоуренс.

По его словам, зрители поддержали идею и начали активно говорить о продолжении «Константина». После этого студия дала зеленый свет производству сиквела, добавил он.

Чтобы начать разработку новой истории с героем Киану Ривза, нужно было разобраться со сложностями с правами и стремлением WВ показать героя и в других проектах. Однако желание создать продолжение было очень сильным, поэтому проблемы удалось урегулировать, подчеркнул постановщик. 

Новости о том, что «Константин» 2005 года получит сиквел, появились в сентябре. Сообщалось, что в съемках фильм будут участвовать создатели оригинала: режиссер и исполнитель главной роли, а также продюсер Акива Голдсман, который вернется в проект в качестве сценариста.

Фото: кадр из Constantine