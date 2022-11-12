Масштабный проект «Союз нерушимый» к 100-летию СССР откроется в Москве

12.11.2022
Экспозиция будет работать в Музее современной истории РФ с 15 ноября по 15 декабря, сообщила пресс-служба Творческого союза художников России.
Выставочное пространство разделят на шесть разделов и расположат их в хронологическом порядке. В них представят более 100 работ, отражающих историю СССР. Проект подготовлен ТСХР и фондом «Визарт» при грантовой поддержке ПФКИ.
Исторические события и смыслы будут передаваться разными форматами: через архивные фото и видеохронику, прямую речь современников, комментарии экспертов, а также произведения искусства (видеоарт, мультимедиа, живопись, графика, скульптура и др.). Среди авторов — Васнецов, Юон, Петров-Водкин, Рабин, Кабаков, Зверев и др.
Проект нацелен на междисциплинарный анализ исторического наследия СССР. Он сопоставляет события с работами творческих союзов художников. В этом ключе произведения искусства не только визуализируют факты советского периода, но и прослеживают их влияние на следующие поколения, отметил руководитель проекта Константин Худяков.
Фото: Василий Ефанов, «Знатные люди Страны Советов» (1939) / пресс-служба ТСХР