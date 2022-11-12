Ушла из жизни постановщица БДТ Людмила Шувалова

Режиссер и актриса умерла в возрасте 95 лет, сообщается на сайте Большого драмтеатра им. Товстоногова.





Театральная деятельница скончалась 12 ноября. О месте ее похорон информации пока не было.





Людмила Шувалова родилась в Брянской области, выросла и окончила театральное училище в Нижнем Новгороде, начала актерскую карьеру в Москве, в Театре транспорта (ныне Театр им. Гоголя). Затем молодая актриса переехала в Ленинград вслед за будущим супругом, артистом БДТ Владиславом Стржельчиком. С 1951-го она поступила на службу в его театр, с которым была связана более 70 лет.





Сначала Шувалова блистала на сцене, в том числе в постановках Георгия Товстоногова. Спустя 20 лет он предложил актрисе попробовать себя в качестве ассистентки режиссера. Она участвовала в создании постановок Товстоногова и других режиссеров, а с 1980-го стала самостоятельно ставить спектакли, которые выходили в следующие три десятилетия. В последние годы она участвовала в проектах театра на сайте БДТdigital.



