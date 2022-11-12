Эксклюзивные музыкальные проекты прозвучат на фестивале «Искусство перевода»

12.11.2022
Мероприятие представит свою интерпретацию идеи выставки «Всеобщий язык» в Пушкинском музее в Москве, сообщается в пресс-релизе.
С 16 по 18 декабря в Итальянском дворике ГМИИ пройдет фестиваль «Искусство перевода», на котором прозвучат восемь музыкальных проектов. В них музыканты представят диалог разных эпох, стилей и языков. Большая часть программ является эксклюзивной, отмечается в сообщении пресс-службы.
16 декабря прозвучит мини-цикл из двух концертов. В первом Ксения Башмет и солисты Юношеского симфонического оркестра представят джазовую программу, во втором «Солисты Москвы» исполнят образцы жанра камерного скрипичного концерта 1920-х годов.
17 декабря оркестр исторических инструментов Pratum Integrum сыграет «этнографические» сочинения эпохи барокко, вдохновленные географическими открытиями. Пианисты Алексей Мельников и Арсений Тарасевич-Николаев выступят с романтической программой, отражающей раздвоенность внутреннего мира поэта. Завершит день концерт-диалог ансамблей современной и старинной музыки. Работы XV-XXI веков покажут, как современники цитируют предшественников.
18 декабря цикл откроет МАСМ, который исполнит «космические» произведения композиторов второй половины ХХ века Дж. Крама и К. Штокхаузена. Нана Татишвили представит перформанс, где древнегреческие трагедии и песни преломляются сквозь призму современного японского театра с музыкой Я. Ксенакиса, видео-артом, движением. Завершит фестиваль выступление вокального ансамбля Intrada, которое охватит сочинения авторов ХХ и ХХI веков.
Фото: пресс-служба ГМИИ