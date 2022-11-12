Театральный режиссер Александр Латушко умер в 77 лет

Заслуженный деятель искусств РФ скончался 12 ноября. Об этом сообщил директор Воронежского ТЮЗа Ан...
12 ноября заработали первый и второй этажи «Дома книги», расположенного на Невском проспекте. Об э...
Своим видением будущего The Super Mario Bros. Movie поделился геймдизайнер и топ-менеджер Nintendo...
Фильм «Дзен: Грогу и пыльные кролики» вышел 12 ноября, в день трехлетия сериала «Мандалорец» по вс...
Скульптура автора пьес «Пять вечеров» и «Осенний марафон» создана по эскизу Григория Ястребенецкого,...
Заслуженный деятель искусств РФ скончался 12 ноября. Об этом сообщил директор Воронежского ТЮЗа Ан...
12 ноября заработали первый и второй этажи «Дома книги», расположенного на Невском проспекте. Об э...
Своим видением будущего The Super Mario Bros. Movie поделился геймдизайнер и топ-менеджер Nintendo...
Фильм «Дзен: Грогу и пыльные кролики» вышел 12 ноября, в день трехлетия сериала «Мандалорец» по вс...
Скульптура автора пьес «Пять вечеров» и «Осенний марафон» создана по эскизу Григория Ястребенецкого,...
Актер подал иск к четверым членам команды с обвинением в халатности, которая привела к гибели Галины...
О месте и времени похорон народного художника РФ сообщили в пресс-службе Молодежного театра, пишет...
Кинематографист назвал требования премии Американской киноакадемии невозможными для российских фил...
В интервью THR звезда оригинальных боевиков об американском солдате, прошедшем войну во Вьетнаме, ...
Презентация постановки на музыку Модеста Мусоргского прошла накануне, передает ТАСС со ссылкой на ...
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В новом выпуске вокального конкурса жюри рассекретило еще одного персонажа. Восьмой эпизод вышел на ...
После анонса экранизации видеоигры актер напомнил в соцсетях о своем давнем стремлении появиться в...
Кинокомикс вряд ли пройдет проверку регуляторов, заявил представитель крупной киносети КНР в коммент...
Дни российского кино прошли в рамках Минского международного кинофестиваля (ММКФ) «Лiстапад», сообща...
К 135-летию автора в Новой Третьяковке открылась экспозиция, в которую вошли более 60 его работ. О...
Сборник «Поколение Брат» с новыми версиями саундтреков из криминальной дилогии выпустил лейбл Gazg...
Актер озвучки скончался в результате онкологического заболевания, сообщили в Warner Bros. Discover...
Супергеройский экшн «Ваканда навсегда» получил рейтинг свежести 84% на Rotten Tomatoes и 67 баллов...
Лента Гамлета Дульяна выбыла из графика российских релизов, сообщили «БК» в компании «Централ Парт...
12.11.2022