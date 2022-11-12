Театральный режиссер Александр Латушко умер в 77 лет

Заслуженный деятель искусств РФ скончался 12 ноября. Об этом сообщил директор Воронежского ТЮЗа Андрей Васильев, передает РИА «Воронеж».





По его словам, многолетний работник ТЮЗа ушел из жизни в одной из воронежских больниц. Дату похорон объявят дополнительно.





Александр Латушко родился в Киевской области, начал трудовую деятельность на Шинном заводе в Воронеже. Окончил ГИТИС в Москве и поступил в труппу Воронежского ТЮЗа, где сначала играл на сцене, затем пробовал себя в режиссуре, стал главным постановщиком и худруком. Он отдал театру 45 лет жизни. В 2015 году его контракт не был продлен, вследствие чего худрук покинул стены учреждения. Также он был депутатом Воронежской облдумы, возглавлял комитет по культуре.





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