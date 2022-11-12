Обновленный книжный магазин открылся в Доме Зингера в Петербурге

12 ноября заработали первый и второй этажи «Дома книги», расположенного на Невском проспекте. Об этом сообщается в телеграм-канале магазина.





«Очень волнительно, но у нас получилось! Обновлённый "Дом книги" сегодня принимает первых посетителей», — отметил в своем Telegram вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.





В Зале искусств (первый этаж) посетители найдут издания петербургских писателей и краеведов, нон-фикшн, а также сувениры. На втором этаже расположилась детская зона с книгами и играми, а также кафе. Всего любителям книг предложат более 100 тысяч наименований.





К открытию легендарного книжного подготовили двухдневную программу. Ее частью станет мультимедийное шоу внутри и снаружи Дома Зингера, которое «оживит» витражи первого этажа и окна второго. Также пройдут концерты, занятия для самых юных посетителей, лотерея, выступления джазменов и других музыкантов, а также встречи с писателями.





Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0