Создатель Марио объяснил, почему новую экранизацию культовой игры ждет успех

Своим видением будущего The Super Mario Bros. Movie поделился геймдизайнер и топ-менеджер Nintendo Сигэру Миямото, сообщает Game Rant.





Он выразил уверенность в успехе новой ленты по легендарной игровой франшизе Super Mario, дебютировавшей в 1981 году. По словам Миямото, создатели третьей экранизации очень тщательно подошли к тому, чтобы фильм понравился и давним фанатам персонажа, и более широкой аудитории, не так хорошо знакомой с ним.





Создатель персонажа заверил, что не повторится ситуация с игровым фильмом 1993 года, которым фанаты остались недовольны. Грядущая анимационная лента представят новую историю, сохранив аутентичность.





Первый трейлер «Супербратьев Марио» большинство зрителей приняли хорошо. Недовольные комментарии появлялись в адрес Криса Пратта, озвучившего главного героя. Некоторые поклонники посчитали, что стоило взять на его место Чарльза Мартине, который озвучивает Марио в видеоиграх.





Релиз анимационного фильма намечен на апрель 2023 года.





Фото: кадр из трейлера The Super Mario Bros. Movie