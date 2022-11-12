Создатель Марио объяснил, почему новую экранизацию культовой игры ждет успех

12.11.2022

Создатель Марио объяснил, почему новую экранизацию культовой игры ждет успех
Своим видением будущего The Super Mario Bros. Movie поделился геймдизайнер и топ-менеджер Nintendo Сигэру Миямото, сообщает Game Rant.

Он выразил уверенность в успехе новой ленты по легендарной игровой франшизе Super Mario, дебютировавшей в 1981 году. По словам Миямото, создатели третьей экранизации очень тщательно подошли к тому, чтобы фильм понравился и давним фанатам персонажа, и более широкой аудитории, не так хорошо знакомой с ним. 

Создатель персонажа заверил, что не повторится ситуация с игровым фильмом 1993 года, которым фанаты остались недовольны. Грядущая анимационная лента представят новую историю, сохранив аутентичность.

Первый трейлер «Супербратьев Марио» большинство зрителей приняли хорошо. Недовольные комментарии появлялись в адрес Криса Пратта, озвучившего главного героя. Некоторые поклонники посчитали, что стоило взять на его место Чарльза Мартине, который озвучивает Марио в видеоиграх.

Релиз анимационного фильма намечен на апрель 2023 года.

Фото: кадр из трейлера The Super Mario Bros. Movie