Главного художника РАМТа Станислава Бенедиктова похоронят в Москве

12.11.2022

Главного художника РАМТа Станислава Бенедиктова похоронят в Москве
О месте и времени похорон народного художника РФ сообщили в пресс-службе Молодежного театра, пишет ТАСС.

Прощание с художником-постановщиком, сценографом и педагогом назначили на 14 ноября с 10:00 до 12:00 в театре, в котором он отдал большую часть творческой работы. После прощания, на Троекуровском кладбище состоятся похороны.

Мастер умер 10 ноября. Ему было 78 лет. 

Бенедиктов — уроженец Москвы, выпускник Суриковского института. Несколько лет работал главным художником в ТЮЗе в Кирове и более четырех десятков лет — в РАМТе. Оформлял постановки ГАБТа, Малого театра, МХАТа, Оперного театра Софии, «Фройндшафта» в Берлине и др. Также занимался преподавательской деятельностью. 

Фото: Pixabay