Режиссер Никита Михалков заявил, что «"Оскар" умер»

Кинематографист назвал требования премии Американской киноакадемии невозможными для российских фильмов. Об этом он сказал в комментарии ТАСС.





По мнению Михалкова, критерии отбора для участия в «Оскаре» противоречат российским ценностям. Дальнейший отказ выдвигать отечественные ленты на премию связан с тем, как долго они будут действовать, добавил он.





«Считаю, что "Оскар" умер», — подчеркнул режиссер.





В связи с эти он напомнил о создании Евразийской киноакадемии «с дорогой, мощной премией», которая будет «очень сильно стимулировать». Для участия в конкурсе будут рассматривать фильмы, совпадающие с нравственными принципами стран-членов академии.





Ранее оскаровский комитет РФ опубликовал лонг-лист претендентов на участие в конкурсе. Но президиум Российской киноакадемии отказался от выдвижения ленты в этом году. Не согласившись с этим решением, комитет покинули его глава Павел Чухрай и другие режиссеры.





Речь идет о требованиях «Оскара», введенных в 2020 году и обязательных для исполнения с 2024-го только для одной номинации — «Лучший фильм». Как пишет РБК, ее участники должны соответствовать двум из четырех пунктов: наличие представителей не белой расы среди героев первого и второго планов; треть каста — женщины, люди с ОВЗ, представители этнических групп и ЛГБТ; среди прокатчиков, руководителей продвижения, стажеров — наличие представителей этих же групп; затрагивание в основной теме расовых и гендерных вопросов, проблем людей с инвалидностью.





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