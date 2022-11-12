Сильвестр Сталлоне подтвердил намерение выпустить приквел «Рэмбо»

В интервью THR звезда оригинальных боевиков об американском солдате, прошедшем войну во Вьетнаме, сообщил, что проект состоится.





«Это уже близко», — заявил актер, не уточнив деталей.





Исполнитель роли Рэмбо видит приквел франшизы в формате, похожем на документальный мини-сериал The Vietnam War 2017 года. Предполагается показать в нем молодого и открытого Джона Рэмбо, не особо похожего на будущего себя — «боевую машину» с ПТСР.





Первый фильм о Рэмбо основан на романе «Первая кровь» Дэвида Моррелла. Он дебютировал в 1982 году. На сегодня вышло четыре сиквела оригинальной ленты: два продолжения 1980-х годов, четвертый фильм 2008-го и пятый 2019-го.





Главный герой Джон Рэмбо возвращается из Вьетнама, где служил в элитном подразделении и считался лучшим, и не находит себе места в мирной жизни. Он попадает в тюрьму, соглашается на новые операции во Вьетнаме и Афганистане, участвует в подпольных боях, живет в монастыре и уединенном доме, возвращается на ранчо отца и становится приемным отцом.





Фото: кадр из «Рэмбо 3»