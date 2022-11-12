«Ла Скала» представил оперу открытия сезона «Борис Годунов»

12.11.2022

«Ла Скала» представил оперу открытия сезона «Борис Годунов»
Презентация постановки на музыку Модеста Мусоргского прошла накануне, передает ТАСС со ссылкой на сообщение миланского театра.

Сезон традиционно откроется 7 декабря. В этот день «Ла Скала» даст «Бориса Годунова», о чем директор учреждения Доменик Мейер впервые сообщил в июне. С тех пор выбор произведения не изменился. 

Заглавную партию исполнит Ильдар Абдразаков. Также в спектакле задействованы Анна Денисова и Алексей Марков из Мариинки и ее приглашенный солист Дмитрий Головнин. За дирижерский пульт встанет Риккардо Шайи.

«Борис Годунов» уже во второй раз даст старт новому сезону «Ла Скала». Впервые это произошло 43 года назад, а дебют постановки на сцене театра состоялся в 1909-м.

В новом сезоне планируют показать и другие произведения российских авторов: «Щелкунчика» и «Лебединое озеро» на музыку Петра Чайковского в постановке Рудольфа Нуреева.

Фото: Pixabay