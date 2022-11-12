«Ла Скала» представил оперу открытия сезона «Борис Годунов»

Презентация постановки на музыку Модеста Мусоргского прошла накануне, передает ТАСС со ссылкой на сообщение миланского театра.





Сезон традиционно откроется 7 декабря. В этот день «Ла Скала» даст «Бориса Годунова», о чем директор учреждения Доменик Мейер впервые сообщил в июне. С тех пор выбор произведения не изменился.





Заглавную партию исполнит Ильдар Абдразаков. Также в спектакле задействованы Анна Денисова и Алексей Марков из Мариинки и ее приглашенный солист Дмитрий Головнин. За дирижерский пульт встанет Риккардо Шайи.





«Борис Годунов» уже во второй раз даст старт новому сезону «Ла Скала». Впервые это произошло 43 года назад, а дебют постановки на сцене театра состоялся в 1909-м.





В новом сезоне планируют показать и другие произведения российских авторов: «Щелкунчика» и «Лебединое озеро» на музыку Петра Чайковского в постановке Рудольфа Нуреева.





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