Netflix представил трейлер документального сериала «Наша Вселенная»

Стриминг опубликовал на ютьюб-канале ролик по проекту, сочетающему кадры дикой природы и космическ...
В новом выпуске вокального конкурса жюри рассекретило еще одного персонажа. Восьмой эпизод вышел на ...
После анонса экранизации видеоигры актер напомнил в соцсетях о своем давнем стремлении появиться в...
Кинокомикс вряд ли пройдет проверку регуляторов, заявил представитель крупной киносети КНР в коммент...
Дни российского кино прошли в рамках Минского международного кинофестиваля (ММКФ) «Лiстапад», сообща...
Стриминг опубликовал на ютьюб-канале ролик по проекту, сочетающему кадры дикой природы и космическ...
В новом выпуске вокального конкурса жюри рассекретило еще одного персонажа. Восьмой эпизод вышел на ...
После анонса экранизации видеоигры актер напомнил в соцсетях о своем давнем стремлении появиться в...
Кинокомикс вряд ли пройдет проверку регуляторов, заявил представитель крупной киносети КНР в коммент...
Дни российского кино прошли в рамках Минского международного кинофестиваля (ММКФ) «Лiстапад», сообща...
К 135-летию автора в Новой Третьяковке открылась экспозиция, в которую вошли более 60 его работ. О...
Сборник «Поколение Брат» с новыми версиями саундтреков из криминальной дилогии выпустил лейбл Gazg...
Актер озвучки скончался в результате онкологического заболевания, сообщили в Warner Bros. Discover...
Супергеройский экшн «Ваканда навсегда» получил рейтинг свежести 84% на Rotten Tomatoes и 67 баллов...
Лента Гамлета Дульяна выбыла из графика российских релизов, сообщили «БК» в компании «Централ Парт...
Список рекомендованных к оцифровке проектов согласовал экспертный совет по развитию Госфильмофонда...
Все средства с продажи картин в диапазоне от Боттичелли до Кандинского направят на благотворительнос...
К участию в конкурсе Фонда Андрея Мельниченко приглашают учеников 5–11-х классов школ и студентов ...
С 11 по 26 ноября участники образовательного проекта изучат работу в музыкальной индустрии, сообщи...
Достижениями российской исторической драмы по роману Алексея Иванова поделилась пресс-служба проек...
Такие данные привела замглавы Минкультуры РФ Надежда Преподобная на круглом столе, посвященном реа...
Глава Warner Bros Discovery Дэвид Заслав представил сотрудникам новых руководителей студии DC Джеймс...
На China International Import Expo был представлен онлайн-стенд «Культурный и туристический потенциа...
С таким утверждением в подкасте The Hot Mic выступил журналист Джефф Снайдер, передает Comic Book. ...
15 ноября стартует заявочная кампания единственной в РФ премии, объединяющей писателей и художников,...
12.11.2022