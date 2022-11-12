Netflix представил трейлер документального сериала «Наша Вселенная»

Стриминг опубликовал на ютьюб-канале ролик по проекту, сочетающему кадры дикой природы и космические спецэффекты.





Сериал из шести частей исследует связь истории Вселенной с жизнью на Земле.





«Все мы связаны со звездами», — говорится в трейлере.





Эпическую историю в 13,8 млрд лет рассказывает оскароносный актер Морган Фримен. Зрители увидят природу разных континентов, реальные кадры с животными, птицами, рептилиями, сделанные с помощью современной техники, а также анимационные изображения космических процессов, породивших Солнечную систему. Они созданы с помощью технологий компьютерной графики.





Создателем шоу выступил Майк Дэвис. Продюсированием занимался Эндрю Коэн. Our Universe дебютирует на стриминге 22 ноября.



