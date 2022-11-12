За образом Фантома в шоу «Фантастика» скрывался Дмитрий Колдун

В новом выпуске вокального конкурса жюри рассекретило еще одного персонажа. Восьмой эпизод вышел на Первом канале.





В последнем на сегодня выпуске «Фантастики» выступили семь участников и участниц, скрытых за цифровыми аватарами. Больше всего баллов набрали Сталкер и Роза Марковна Кляк, которые регулярно обходят других героев, а также Бутон.





Критики удостоилась Миранда, которой в этот раз не удалось удивить судей ни вокалом, ни сценическим представлением. Однако номинировали на вылет Фантома, который со второго раза покинул проект. В первый раз жюри не узнало в нем состоявшегося артиста, а теперь в один голос назвало его имя и не ошиблось.





В образе героя выступал белорусский певец и композитор, победивший на шестой «Фабрике звезд» в РФ и представлявший Беларусь на Eurovision в 2007-м. Ранее раскрыли Няша — Сергей Жуков, Птицу — Юлия Савичева, Эхо — Миа Бойка, Триггера — Ив Набиев.









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