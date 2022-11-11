Китайская цензура не пропустит «Черного Адама» из-за фото Пирса Броснана

Кинокомикс вряд ли пройдет проверку регуляторов, заявил представитель крупной киносети КНР в комментарии THR.





По данным издания, снявшийся в фильме Пирс Броснан привлек внимание снимком с Далай-ламой XIV, который выложил в соцсетях два года назад. В КНР он считается сепаратистом. Сегодня Далай-лама является духовным лидером Тибета, давно сложившим с себя обязанности лидера Тибетского правительства в изгнании.





С проблемами может столкнуться и марвеловский экшн «Черная Пантера: Ваканда навеки». Преградой для его проката в Китае может стать наличие ЛГБТ-героев, отмечает издание.





Ранее с китайских стримингов исчезли все фильмы с Киану Ривзом. Это произошло после того, как актер выступил на концерте в США, проведенном организацией, созданной при участии Далай-ламы.





Фото: кадр из Black Adam