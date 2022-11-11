Russian Film Festival в Беларуси посетили более 1 тысячи зрителей

Дни российского кино прошли в рамках Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщается в ...
К 135-летию автора в Новой Третьяковке открылась экспозиция, в которую вошли более 60 его работ. О...
Сборник «Поколение Брат» с новыми версиями саундтреков из криминальной дилогии выпустил лейбл Gazg...
Актер озвучки скончался в результате онкологического заболевания, сообщили в Warner Bros. Discover...
Супергеройский экшн «Ваканда навсегда» получил рейтинг свежести 84% на Rotten Tomatoes и 67 баллов...
Дни российского кино прошли в рамках Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщается в ...
К 135-летию автора в Новой Третьяковке открылась экспозиция, в которую вошли более 60 его работ. О...
Сборник «Поколение Брат» с новыми версиями саундтреков из криминальной дилогии выпустил лейбл Gazg...
Актер озвучки скончался в результате онкологического заболевания, сообщили в Warner Bros. Discover...
Супергеройский экшн «Ваканда навсегда» получил рейтинг свежести 84% на Rotten Tomatoes и 67 баллов...
Лента Гамлета Дульяна выбыла из графика российских релизов, сообщили «БК» в компании «Централ Парт...
Список рекомендованных к оцифровке проектов согласовал экспертный совет по развитию Госфильмофонда...
Все средства с продажи картин в диапазоне от Боттичелли до Кандинского направят на благотворительнос...
К участию в конкурсе Фонда Андрея Мельниченко приглашают учеников 5–11-х классов школ и студентов ...
С 11 по 26 ноября участники образовательного проекта изучат работу в музыкальной индустрии, сообщи...
Достижениями российской исторической драмы по роману Алексея Иванова поделилась пресс-служба проек...
Такие данные привела замглавы Минкультуры РФ Надежда Преподобная на круглом столе, посвященном реа...
Глава Warner Bros Discovery Дэвид Заслав представил сотрудникам новых руководителей студии DC Джеймс...
На China International Import Expo был представлен онлайн-стенд «Культурный и туристический потенциа...
С таким утверждением в подкасте The Hot Mic выступил журналист Джефф Снайдер, передает Comic Book. ...
15 ноября стартует заявочная кампания единственной в РФ премии, объединяющей писателей и художников,...
Анимационная полнометражка по вселенной мультсериала обзавелась датой премьеры, сообщил журнал Var...
Российский певец прокомментировал в подкасте «Нового радио» возможное участие в вокальном конкурсе...
С 10 по 13 ноября на «Винзаводе» проходит обновленный форум, события которого объединены темой рев...
Ролик по ленте I Wanna Dance with Somebody с Наоми Эки в главной роли появился на ютьюбе кинокомпа...
11.11.2022