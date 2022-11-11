Russian Film Festival в Беларуси посетили более 1 тысячи зрителей

11.11.2022

Russian Film Festival в Беларуси посетили более 1 тысячи зрителей
Дни российского кино прошли в рамках Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщается в пресс-релизе Минкультуры РФ.

Сеансы RFF состоялись в столице Беларуси, Витебске, Бресте и других городах, где их посетили более тысячи человек. Особым интересом у зрителей пользовалась комедия «Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих и Александром Адабашьяном. Также были представлены драмы «Страна Саша», «Ника» и «Межсезонье».

В октябре RFF прошел в Белграде. Комедии, триллер, сказку и мультфильм российских режиссеров увидели более 1200 человек. Больше всего посетителей было на картине с сербским актером Милошем Биковичем «Хочу замуж».

Сейчас RFF проводится в онлайн-формате в Испании. Далее показы состоятся в Индии и ОАЭ.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ