Впервые за 60 лет в Третьяковке выставили скульптуру и графику Ивана Шадра

К 135-летию автора в Новой Третьяковке открылась экспозиция, в которую вошли более 60 его работ. Об этом сообщило АГН «Москва».





Посетители увидят 30 скульптурных произведений Ивана Шадра и более 30 графических эскизов, в том числе нереализованных проектов. Сочетание двух собраний из фондов Третьяковской галереи «дало возможность представить совершенно новые грани и стороны этого скульптора», отметила ученый секретарь учреждения Татьяна Юдкевич.





Часть работ впервые представлена публике. В их числе — эскизы памятников Лермонтову и Пушкину, над которыми автор трудился в последние годы жизни, единственный сохранившийся эскиз «Памятника мировому страданию» и др. Среди скульптур выставлено надгробие Надежды Аллилуевой. Выставку дополняет единственная живописная картина — портрет скульптора кисти М. Нестерова.





Иван Шадр (настоящая фамилия Иванов) создавал преимущественно монументальные работы, тяготевшие к модерну. Среди самых известных — «Булыжник — оружие пролетариата», «Девушка с веслом», и др.





Выставка работает до 19 марта 2023-го.



