Кинокритики и зрители положительно встретили сиквел «Черной пантеры»

Супергеройский экшн «Ваканда навсегда» получил рейтинг свежести 84% на Rotten Tomatoes и 67 баллов из 100 на Metacritic у экспертов.





Посетители кинотеатров оценили фильм еще выше: 90% на первом портале и 7.3 — на втором. В пользу проекта говорят и аналитики, которые прогнозируют ему третий по бокс-офису дебют в постпандемийное время.





По их оценкам, в первый уикенд фильм заработает $175-185 млн в США и $355-365 млн в мире. Больше в постпандемию в первые дни проката собирали только триквел «Человек-паука» ($568 млн) и сиквел «Доктора Стрэнджа» ($429 млн).





Критики оценили душевность и атмосферность «Черной пантеры 2», сильную актерскую работу и нехарактерное для Marvel повествование, сосредоточенное на переживании утраты. Большая часть рецензентов считают, что авторам удалось создать качественное продолжение без главной фигуры оригинального фильма Чедвика Боузмана. Они сочли работу данью памяти умершего актера.





Среди негативных моментов указываются длительность ленты, некоторые провалы в сюжете и его перегруженность. В некоторых откликах отмечается, что отсутствия исполнителя роли Т’Чаллы образовало невосполнимую пустоту в картине.





Фото: кадр из «Ваканды навеки»