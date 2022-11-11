Фильм «Сын полка» и киножурнал «Ералаш» оцифруют в 2023 году

Список рекомендованных к оцифровке проектов согласовал экспертный совет по развитию Госфильмофонда...
Все средства с продажи картин в диапазоне от Боттичелли до Кандинского направят на благотворительн...
К участию в конкурсе Фонда Андрея Мельниченко приглашают учеников 5–11-х классов школ и студентов ...
С 11 по 26 ноября участники образовательного проекта изучат работу в музыкальной индустрии, сообщи...
Достижениями российской исторической драмы по роману Алексея Иванова поделилась пресс-служба проек...
Список рекомендованных к оцифровке проектов согласовал экспертный совет по развитию Госфильмофонда...
Все средства с продажи картин в диапазоне от Боттичелли до Кандинского направят на благотворительн...
К участию в конкурсе Фонда Андрея Мельниченко приглашают учеников 5–11-х классов школ и студентов ...
С 11 по 26 ноября участники образовательного проекта изучат работу в музыкальной индустрии, сообщи...
Достижениями российской исторической драмы по роману Алексея Иванова поделилась пресс-служба проек...
Такие данные привела замглавы Минкультуры РФ Надежда Преподобная на круглом столе, посвященном реа...
Глава Warner Bros Discovery Дэвид Заслав представил сотрудникам новых руководителей студии DC Джеймс...
На China International Import Expo был представлен онлайн-стенд «Культурный и туристический потенциа...
С таким утверждением в подкасте The Hot Mic выступил журналист Джефф Снайдер, передает Comic Book. ...
15 ноября стартует заявочная кампания единственной в РФ премии, объединяющей писателей и художников,...
Анимационная полнометражка по вселенной мультсериала обзавелась датой премьеры, сообщил журнал Var...
Российский певец прокомментировал в подкасте «Нового радио» возможное участие в вокальном конкурсе...
С 10 по 13 ноября на «Винзаводе» проходит обновленный форум, события которого объединены темой рев...
Ролик по ленте I Wanna Dance with Somebody с Наоми Эки в главной роли появился на ютьюбе кинокомпа...
Действие анимационного шоу разворачивается в мире игры Dragon Age от BioWare. Ролик по мультфильму...
19-я сольная пластинка живой легенды панк-рока появится на музыкальных стримингах 6 января, сообщил ...
Автор представит более 500 скетчей портретов пассажиров Московского метрополитена. Художник нескол...
Театральный художник, сценограф и педагог скончался 10 ноября. О его смерти сообщается на сайте Мо...
Целый отдельный павильон на выставке занимает проект Cosmodreams российского художника Марины Федо...
Звезда веб-сериала «Внутри Лапенко» предстал в образе мужчины, переживающем крушение идеальной жизни...
11.11.2022