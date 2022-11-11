Фильм «Сын полка» и киножурнал «Ералаш» оцифруют в 2023 году

Список рекомендованных к оцифровке проектов согласовал экспертный совет по развитию Госфильмофонда при Минкультуры РФ, сообщила пресс-служба ведомства.





В перечне значатся 2 238 кинопроектов и 5 тысяч фильмовых материалов, которые получат версии на цифровых носителях в будущем году в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». В списке — художественные ленты, документалки и научпоп. Так, в следующем году оцифруют материалы к «Броненосцу "Потемкину"» Эйзенштейна, ленты «Сын полка» Пронина и «Два бойца» Лукова, а также ролики из «Ералаша» и др.





Эксперты также одобрили план издательской деятельности ГФФ до 2027 года.





Заседание совета прошло 10 ноября под председательством главы департамента кинематографии Минкульта Дмитрия Давиденко. В его состав входят киноведы, кураторы. искусствоведы и др.





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