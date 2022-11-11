V Детский научный конкурс принимает заявки до 15 ноября

К участию в конкурсе Фонда Андрея Мельниченко приглашают учеников 5–11-х классов школ и студентов 1–2-го курсов ссузов, изучающих естественные науки и инженерно-техническое творчество, пишет РИА Новости.





С 15 по 30 ноября в смешанном формате пройдет отборочный тур ДНК-2023. По его итогам определят исследовательские, инженерные и IT-проекты, авторы которых представят их на очном этапе. Он состоится в начале февраля 2023 года.





Оформить заявки на участие можно на сайте конкурса.





Конкурс открывает новые таланты, предоставляет возможности для реализации их идей и проектов и помогает им развиваться. Участвуя в ДНК, юные исследователи и инженеры могут определить свой уровень и решить, куда двигаться дальше, отметили в фонде.





Участников и лауреатов конкурса поощряют дополнительными баллами к ЕГЭ и другими бонусами. Победители и призеры получают возможность участия в международных состязаниях.





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