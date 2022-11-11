Музыкальные менеджеры и артисты пройдут обучение в «Академии звука»

С 11 по 26 ноября участники образовательного проекта изучат работу в музыкальной индустрии, сообщили организаторы.





Конкурс прошли 40 человек — 20 будущих менеджеров и 20 музыкантов, которых объединили в пары. 16 профессионалов музыкальной индустрии помогут командам создать из демоверсий треков законченные продукты.





Резиденты узнают о выпуске песен и продвижении релизов в разных жанрах, о тонкостях работы с крупными лейблами и дистрибьютерами, пообщаются с их сотрудниками, определят свои пути развития в отрасли. Также команды примут участие в B2B-встречах с участниками рынка.





В финале обучения дуэты менеджеров и музыкантов представят готовые композиции. По итогам работы они выпустят треки на аудиостримингах при поддержке одной из лидирующих на рынке компаний. Артисты получат возможность подписать контракт с лейблом. Презентация композиций пройдет в СТУДИО PLACE.





По словам главы департамента предпринимательства Москвы Алексея Фурсина, проект нацелен на развитие компетенций начинающих управленцев в креативных сферах. Также они смогут научиться работать с начинающими исполнителями и подписать первые контракты, добавил он.





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