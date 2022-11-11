В Москве по Пушкинской карте купили 3,1 млн билетов на 2,9 млрд рублей

Такие данные привела замглавы Минкультуры РФ Надежда Преподобная на круглом столе, посвященном реализации проекта в столице.





На сегодня в программе участвуют 582 организации культуры Москвы (всего в городе их более 1,6 тысячи), включая 38 федеральных учреждений. За время ее действия в столице продали 3,1 млн билетов (около трети — в кино) на сумму 2,89 млрд рулей. Лучшие показатели в ЦФО — у Тульской, Смоленской, Владимирской областей. Доля Москвы по числу проданных билетов — 16,5%, а по сумме продаж — 26%, отметила замминистра.





За время действия проекта молодежь 14-22 лет оформила более 7 млн Пушкинских карт по всей России и приобрела по ним 21 млн билетов. К программе подключились более 8,6 тысячи организаций культуры: 1,8 тысячи музеев, почти 950 театров и столько же концертных залов, более 700 киноплощадок. По карте доступны более 200 тысяч мероприятий.





По словам Надежды Преподобной, наибольшим спросом у держателей карт пользуются спектакли, концерты и кино.





Фото: скриншот / Культура.РФ