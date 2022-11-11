Босс WB хочет создать единую вселенную DC с кино, анимацией и играми

Глава Warner Bros Discovery Дэвид Заслав представил сотрудникам новых руководителей студии DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Об этом сообщил Deadline.





План развития DC Studios состоит в том, чтобы создать основу для единой вселенной DC, которая охватит игровые фильмы, телепроекты, анимационные ленты и сериалы, игры и другие продукты, сказал на большой zoom-встрече Заслав.





Новые руководители не презентовали идеи будущих проектов. Ганн упомянул об интересе к импу Бэт-Майту и андроидам, Металлическим людям. Также он говорил о симпатии к взаимодействию Супермена и Бэтмена, которые одновременно очень похожи друга на друга и очень разные.





Сафран, продюсировавший дилогии «Аквамен» и «Шазам!», подтвердил свою любовь к этим экшнам. Первый «Аквамен» стал самым кассовым фильмом DC за всю историю — он заработал $1,1 млрд.





Ганн и Сафран приступили к обязанностям 1 ноября.





Фото: кадр из "Бэтмена" 2022