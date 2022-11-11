Посетители международной выставки СIIЕ-2022 в Китае «побывали» на Кижах

На China International Import Expo был представлен онлайн-стенд «Культурный и туристический потенциал России», включавший музей-заповедник «Кижи». Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Российский стенд предложил узнать о «Кижском погосте» — уникальном памятнике деревянного зодчества из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенном в Карелии.





Также был представлен Russian Film Festival — один из проектов знакомства с российской культурой, который реализуется с прошлого года в традиционном и онлайн-формате. RFF проводит киносеансы отечественных фильмов, сериалов и анимационных лент в других странах.





Пятая выставка СIIЕ прошла в Шанхае под патронатом председателя КНР Си Цзиньпиня. Страны-участницы показывали примеры своих достижений и перспективных проектов в экономике, культуре и креативном кластере, обменивались опытом в разных направлениях.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ