Сергей Лазарев не вернется на «Евровидение» из-за «политического голосования»

Российский певец прокомментировал в подкасте «Нового радио» возможное участие в вокальном конкурсе в третий раз.





Дважды представлявший Россию на «Евровидении» артист отказался от участия в проекте в будущем. Свое решение он объяснил тем, что в ближайшее десятилетие РФ, по его мнению, не будет выступать в конкурсе. К тому же его не устраивает «очень политическое голосование».





Впервые Лазарев участвовал в шоу в 2016 году, заняв третье место. Во второй раз он выступил в 2019-м и снова оказался на третьей строчке. Исполнитель полагает, что его последнее выступление должно было стать победным.





Ранее стало известно, что «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле. Соединенное королевство примет проект вместо победительницы этого года Украины. Несколько стран отказались от участия ввиду слишком высоких сборов и энергетического кризиса в Европе.





Фото: кадр из клипа «Так красиво»