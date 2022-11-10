Вышел новый трейлер музыкального байопика о певице Уитни Хьюстон

10.11.2022

Вышел новый трейлер музыкального байопика о певице Уитни Хьюстон
Ролик по ленте I Wanna Dance with Somebody с Наоми Эки в главной роли появился на ютьюбе кинокомпании «Сони».

Картина представляет историю восхождения американской певицы — от солирования в госпел-хоре и первых выступлений до международного признания и статуса одной из самых коммерчески успешных вокалисток в истории индустрии. Творческий путь исполнительницы переплетается со сложными отношениями с мужем, домашним насилием, разводом, конфликтом с отцом, депрессией и употреблением наркотиков, что вкупе приводит к ее падению с вершины.

Менеджера певицы Клайва Дэвиса сыграл Стэнли Туччи, ее супруга Бобби Брауна — Эштон Сандерс, родителей — Тамара Тюни и Кларк Питерс. Ленту сняла Кейси Леммонс («Гарриет», «Женщины движения») по сценарию Энтони Маккартена («Богемская рапсодия»).

Релиз биографической драмы в кинотеатрах назначили на 21 декабря. 


Фото: кадр из трейлера I Wanna Dance with Somebody