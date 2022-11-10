Netflix поделился трейлером аниме-сериала Dragon Age: Absolution

Действие анимационного шоу разворачивается в мире игры Dragon Age от BioWare. Ролик по мультфильму представлен на официальном ютьюб-канале стриминга.





Трейлер знакомит с историей Мириам — эльфийки и бывшей рабыни. Она пытается выполнить свою миссию и сталкивается со старой травмой и ее последствиями. Сюжет развивается в условном позднем Средневековье в королевстве, где умами правят религия и магия. В центре истории оказываются персонажи, которых не было в оригинальной игре. Маги, воины и воры объединяются в борьбе со зловещей силой, заполучившей опасный артефакт.





«Dragon Age: Absolution исследует зрелые темы, касающиеся свободы, власти и коррупции», — отмечается в описании.





Создательницей шоу выступила Мэйргрид Скотт, сценаристка комиксов и их анимационных адаптаций «Стражи Галактики», «Трансформеры» и др. В разработке проекта участвовала команда BioWare.





Аниме дебютирует на «Нетфликсе» 9 декабря.



