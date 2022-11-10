Игги Поп объявил дату релиза нового альбома Every Loser

19-я сольная пластинка живой легенды панк-рока появится на музыкальных стримингах 6 января, сообщил Pitchfork.





LP включает 11 треков, в том числе недавний сингл Frenzy. Эта песня, записанная при участии Чада Смита из RHCP и Даффа Маккагана из Guns N’ Roses и продюсера Эндрю Уотт, откроет плейлист.





«Музыка выбьет из вас все дерьмо», — прокомментировал 75-летний певец грядущий релиз.





Every Loser «создан для того, чтобы проигрывать его настолько громко, насколько позволяет ваша стереосистема», добавил Уотт, спродюсировавший пластинку. Он известен по работе с Оззи Осборном, Ланой Дель Рей, Карди Би, Blink-182, Джастином Бибером и др.





Последний на сегодня альбом Игги Попа Free вышел в 2019-м. В начале осени этого года он представил совместный с композитором Кэтрин Грейндордж EP c экспериментальным звучанием The Dictator.





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