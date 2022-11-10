Ушел из жизни главный художник РАМТа Станислав Бенедиктов

Театральный художник, сценограф и педагог скончался 10 ноября. О его смерти сообщается на сайте Молодежного театра.

Он умер в 78 лет. Обстоятельства его кончины не уточняются. О похоронах театр сообщит дополнительно.





В РАМТе Бенедиктова назвали «художником редкого дарования, способным освоить пространство не только сцены, но и всего театрального дома», талантливым преподавателем, а также «строителем театра», который был примером увлеченного и ответственного отношения к работе, сцене, спектаклю.





Станислав Бенедиктов родился в столице, где обучался в Художественном институте им. Сурикова и Художественном училище памяти 1905 года. Работал в ТЮЗе в Кирове, а с 1980-го — в РАМТе, где прослужил более 40 лет и оформил более 50 постановок. Сотрудничал с театрами Москвы, Берлина, Софии, Рейкьявика и др.