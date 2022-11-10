Фильм «По-мужски» с Антоном Лапенко в драматической роли вышел в прокат

Автор представит более 500 скетчей портретов пассажиров Московского метрополитена. Художник нескол...
Театральный художник, сценограф и педагог скончался 10 ноября. О его смерти сообщается на сайте Мо...
Целый отдельный павильон на выставке занимает проект Cosmodreams российского художника Марины Федо...
Звезда веб-сериала «Внутри Лапенко» предстал в образе мужчины, переживающем крушение идеальной жизни...
«Елка желаний» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в ра...
Автор представит более 500 скетчей портретов пассажиров Московского метрополитена. Художник нескол...
Театральный художник, сценограф и педагог скончался 10 ноября. О его смерти сообщается на сайте Мо...
Целый отдельный павильон на выставке занимает проект Cosmodreams российского художника Марины Федо...
Звезда веб-сериала «Внутри Лапенко» предстал в образе мужчины, переживающем крушение идеальной жизни...
«Елка желаний» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в ра...
Ролик по фэнтези-шоу «Ведьмак: Происхождение» опубликовали на ютьюб-канале стриминга Netflix. ...
16 ноября, в Международный день толерантности (или День терпимости), инклюзивный музей «В Тишине» пр...
Студия Lionsgate поделилась на ютьюб-канале вторым роликом по четвертой части экшн-франшизы о килл...
Главные роли в фантастической новинке исполняют Павел Табаков, Лукерья Ильяшенко, Константин Лавроне...
ShadowFest пройдет в столице в четвертый раз, сообщили в Московском детском театре теней. ...
Образцы крупнейшего художественного промысла Карелии можно увидеть во Всероссийском музее декорати...
В этом году свои силы смогут попробовать молодые поэты, переводчики и журналисты....
Вместе с другими экспонатами из коллекции Музея костюма его продемонстрируют публике на выставке в д...
Концерт пройдет 21 ноября в Московском международном доме музыки. Рапсодия обязана своим названием д...
В ноябре жители Замбии, Танзании и Эфиопии смогут познакомиться с песенным фольклором и академичес...
Международный форум «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации» с 10 по 12 ноября в Санкт-П...
Работа секции организована Агентством креативных индустрий при департаменте предпринимательства Мо...
V Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие» пройдет в апреле 2023 года. Организаторами вы...
Фильм станет первой частью третьего сезона антологии «Я существую» (I am). Изображение опубликовал C...
11 ноября (11:00) в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости будет проведено выставочно-...
10.11.2022