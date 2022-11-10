Фильм «По-мужски» с Антоном Лапенко в драматической роли вышел в прокат

Звезда веб-сериала «Внутри Лапенко» предстал в образе мужчины, переживающем крушение идеальной жизни.





10 ноября в российских кинотеатрах начали показывать картину «По-мужски». Ее сюжет основан на реальной истории, произошедшей со сценаристом проекта Денисом Кулагиным. Постановкой драмы занимался Максим Кулагин. Основной актерский ансамбль дополнили Екатерина Щербакова и Владимир Гориславец.





Глеб к своим 35 годам обзаводится всеми атрибутами успешной жизни современного мужчины: от собственного бизнеса и квартиры до прекрасной супруги Полины. Дольче вита дополняется загородным домом, где внезапно происходит неприятный инцидент. Пьяный сосед в ссоре дает пощечину Полине, а Глеб не встает на ее защиту, как принято ожидать от мужчины. С этого начинается разлад в отношениях супругов и в душе главного героя. Стремление «по-мужски» решить конфликт все сильнее засасывает его.



