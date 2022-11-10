Киану Ривз ищет путь к свободе в трейлере «Джона Уика 4»

Студия Lionsgate поделилась на ютьюб-канале вторым роликом по четвертой части экшн-франшизы о киллере, которому не удается уйти в отставку.





В новой ленте главный герой Джон Уик (Ривз) находит путь, который приведет его к победе над Высоким Столом и подарит долгожданную свободу. Однако прежде ему предстоит встретиться с новым противником с могущественными связями по всему миру, а также с силами, превращающими старых друзей во врагов.





Новую главу снял режиссер предыдущих фильмов Чад Стахелски. Вместе с Ривзом к своим ролям вернулись Иэн Макшейн, Лоуренс Фишберн, Лэнс Рэддик. Также в касте — Хироюки Санада, Донни Йен, Билл Скарсгард и др.





Премьера John Wick: Chapter 4 ожидается в марте 2023-го.





Ранее сообщалось, что Ривз появится в спин-оффе «Джона Уика» с Аной де Армас в главной роли. Неизвестно, ограничится ли его участие в «Балерине» камео. Также авторы разрабатывают сериал-приквел «Континенталь».



