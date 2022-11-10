На Фестивале театров теней покажут спектакли по сказкам народов мира

ShadowFest пройдет в столице в четвертый раз, сообщили в Московском детском театре теней.





Форум состоится с 18 по 20 ноября в Театре теней и театре «Тень». В этом году на фестивале покажут постановки по сказкам и другим произведениям фольклора народов Африки, Северной и Южной Америки и Евразии.





Кроме того, впервые на ShadowFest пройдет инклюзивная программа от театральной мастерской «Даунсайд ап».





Зрители увидят спектакли Театра обско-угорских народов «Солнце» из Ханты-Мансийска, Театра теней Moonlight из Петербурга, фольклорно-музыкального театра «Ученый медведь» из Москвы и МДТТ. Публику ждут дебютные постановки, занятия для детей, лекции для посетителей старшего возраста, а также выставка Марии Бохан.





Фото: пресс-служба МДТТ