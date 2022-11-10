На non/fictio№ 24 будет работать секция столичных издательств Created in Moscow

Работа секции организована Агентством креативных индустрий при департаменте предпринимательства Москвы, сообщили в пресс-службе АКИ.





В этом году Created in Moscow представит книги 18 издательств из Москвы, отобранных в рамках заявочной кампании. Для них размещение стендов будет бесплатным. При отборе приоритет был у компаний с креативным подходом и использованием мультимедиатехнологий и издательств, публикующих работы новых авторов, комиксы, самиздат.





В АКИ отметили, что в Москве находятся 44% всех российских издательств. В прошлом году на non/fiction бесплатно показывали свои товары 11 из них. В этом году на фоне роста интереса секцию Created in Moscow расширили.





В VoiceBook отметили, что сегодня маленькие независимые издательства особенно нуждаются в поддержке городских властей, поэтому компания рада возможности участвовать в секции Created in Moscow. На ярмарке издательство сможет пообщаться с читателями, обсудить будущее индустрии, найти новых авторов, художников и др.





Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ 24 пройдет в Гостином дворе с 1 по 5 декабря.





Фото: пресс-служба АКИ