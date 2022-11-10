В галерее «Колокольников, 17» открывается выставка «Метро» художника Леонида Петрушина

Первая из трех серий была собрана, когда у художника проходила выставка в Париже. Вначале появился прообраз: «Про 12 цветов линий метро я тогда еще не думал. Я просто собрал на одном листе 42 наброска, внизу, параллельно нижнему краю, нарисовал вагон. По краям два тоннеля, куда поезда ходят, а посередине — три эскалатора», — вспоминает художник.

Этот эскиз увидела француженка-психолог и тут же купила. Мастер вдохновился, купил 12 паспарту цветов линий московской подземки и за неделю создал первую серию «Метро»: 12 листов, на каждом — 42 портрета-скетча.

Уже дома, в России, Леонид Иванович создал еще две серии. Вторая «собрана» на компьютере, а третья смонтирована более простым способом, без вырезания нужных деталей плоттером.

Выставка продлится с 12 ноября по 3 декабря 2022 года.

Фото: пресс-служба выставки