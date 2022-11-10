  • Газета «Культура»
  • Новости
  • Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил юбилейную предновогоднюю акцию «Елка желаний»

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил юбилейную предновогоднюю акцию «Елка желаний»

10.11.2022

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил юбилейную предновогоднюю акцию «Елка желаний»
«Елка желаний» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках акции «Новый год в каждый дом». В этом году она проходит в юбилейный пятый раз.

Акцию запустили во время пресс-конференции в четверг. Она впервые проходила в стенах Центрального детского магазина на Лубянке, которому в этом году исполнилось 65 лет. С приветственной речью выступил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, который отметил, что «Елка желаний» — это в первую очередь возможность помочь детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, исполнив их новогодние желания.

Акция пройдет с 10 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года. Заявки на участие будут приниматься только на официальном сайте акции елкажеланий.рф.

Фото: пресс-служба акции