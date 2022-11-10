Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил юбилейную предновогоднюю акцию «Елка желаний»

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Акцию запустили во время пресс-конференции в четверг. Она впервые проходила в стенах Центрального детского магазина на Лубянке, которому в этом году исполнилось 65 лет. С приветственной речью выступил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, который отметил, что «Елка желаний» — это в первую очередь возможность помочь детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, исполнив их новогодние желания.





Акция пройдет с 10 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года. Заявки на участие будут приниматься только на официальном сайте акции елкажеланий.рф.





Фото: пресс-служба акции