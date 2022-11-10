Музей «В тишине» отметит Международный день толерантности

В процессе уроков школьники получают опыт коммуникации с глухими и слабослышащими экскурсоводами. Взаимодействуя с ними, дети в игровой форме проживают ситуации, с которыми сталкиваются глухие, узнают, как можно говорить без голоса, знакомятся с этикой общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Погружение в среду — ключевой принцип построения уроков толерантности. На таких уроках качественно меняется отношение к глухим, приходит понимание, что быть разными (и одновременно равными) – это нормально. Общение с глухими становится естественным и больше не вызывает чувства неловкости. Повышается готовность школьников к совместному обучению с детьми с ограниченными возможностями здоровья, что особенно важно в контексте решения задач национального проекта «Образование», а именно — роста доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей, с 24% (2020 г.) до 40% (2024 г.).

Музей «В Тишине» — это первый и пока единственный в России музей, который служит проводником в мир глухих и слабослышащих людей.

Фото: сайт музея



