Русский музей и Союз писателей Санкт-Петербурга объявляют о начале Тринадцатого международного молодежного поэтического конкурса им. К.Р.

В этом году свои силы смогут попробовать молодые поэты, переводчики и журналисты.

Главной поэтической номинацией станет «Город ангелов» к 320-летию Санкт-Петербурга. Не менее интересны и номинации «Сонет о живописи», «Колоннада Аполлона» (номинация проводится совместно с ГМЗ «Павловск»). Есть в этом году и свободная номинация «Без названия» — она предполагает любые поэтические жанры и темы. Молодым авторам будет также предложено перевести стихотворение знаменитого французского поэта Шарля Бодлера. Журналисты смогут проявить себя, написав о школьных музеях и высказаться на тему «Музей — это вчера, сегодня и — завтра».

С 15 ноября начнется прием заявок на все номинации 13-го Международного молодежного конкурса им. К.Р. и закончится подача заявок на номинацию «Храни меня, мой талисман...», которая в этом году проходит раньше. Ее результаты будут оглашены в феврале 2023 года на выставке «JUNWEX Петербург» (КВЦ «Экспофорум»). Работы могут быть присланы и позже, но тогда авторы получат дипломы в мае в Мраморном дворце, без награждения на выставке.



В поэтических номинациях смогут принять участие авторы от 14 до 27 лет. В журналистской — от 18 до 35. На номинацию «Город ангелов», посвященную 320-летию Санкт-Петербурга, можно подать 2 стихотворения, так как она станет главной в этом году. На остальные — по 1 тексту.



Знатоки иностранных языков смогут посостязаться в мастерстве перевода с известным петербургским автором Михаилом Ясновым, чьей памяти и посвящена номинация.



Две темы предлагаются для молодых журналистов. Первая — «Мой школьный музей», которая подразумевает жанр эссе. Авторы могут рассказать о музее как своей школы или института, так и любого другого учебного заведения. Лучшие авторы этой номинации примут участие в проекте о школьных музеях в 2023 году. Вторая тема: «Музей — это вчера, сегодня и — завтра». Репортаж, интервью, очерк, эссе, видеосюжет — авторы могут представить на эту номинацию свою работу в любом жанре. Это могут быть эссе о музейных предметах или истории их обитания; интервью с сотрудниками музея или посетителями о нынешнем дне музея. Возможна и форма рассказа о совсем молодых музеях, созданных в последние годы, или технических новшествах классических музеев.





Фото: пресс-служба конкурса