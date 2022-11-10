«Сириус» приглашает российских школьников на V Конкурс «Созвездие»

Главная цель конкурса – представить зрителям и профессиональному сообществу молодых талантливых музыкантов и оказать им профессиональную поддержку. Конкурс стал одним из главных событий в мире музыки, раскрывая особенности классического образования и сохраняя традиции русской исполнительской школы.

Впервые в 2023 году подать заявку на конкурс могут все юные музыканты из разных регионов России. Ранее к участию приглашались только выпускники Образовательного центра, получившие наивысшие рейтинговые баллы по итогам образовательных программ. Теперь принять участие в музыкальном проекте могут граждане Российской Федерации от 11 до 18 лет.

«Расширение возможностей для творческой и профессиональной реализации молодых деятелей культуры является безусловным приоритетом деятельности Министерства культуры и наших партнеров, фонда «Талант и успех». Замечательно, что конкурс «Созвездие», успевший завоевать авторитет среди творческих смотров России, стал открыт для каждого молодого музыканта. Продемонстрировать свой талант и мастерство перед профессиональным жюри, заявить о себе на всю страну – очень важная часть в творческой карьере каждого музыканта», – отметила Ольга Любимова, министр культуры России, член оргкомитета конкурса «Созвездие».

Конкурс проводится по трем профильным направлениям: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты». Оценивать мастерство участников будут ведущие музыканты современности во главе с председателем жюри Сергеем Ролдугиным.

Чтобы принять участие в конкурсе «Созвездие», необходимо до 12 декабря 2022 года пройти регистрацию в информационной системе Образовательного центра «Сириус»: заполнить заявку на участие, приложить программу на все этапы конкурса и видеозапись с исполнением произведения. Конкурс будет проходить в три этапа: предварительный, отборочный и заключительный.

Конкурсные прослушивания заключительного этапа пройдут на федеральной территории «Сириус». Показать свое мастерство юные музыканты смогут во время выступлений в трех турах. В финале жюри объявят обладателя Гран-при. В качестве призов все финалисты получат профессиональные подарки – музыкальные инструменты и аксессуары.

Фото: Минкультуры РФ