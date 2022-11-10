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Традиции и инновации в сфере народного творчества обсудят участники Международного форума стран СНГ и Балтии

10.11.2022

Традиции и инновации в сфере народного творчества обсудят участники Международного форума стран СНГ и Балтии

Международный форум «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации» с 10 по 12 ноября в Санкт-Петербурге объединит специалистов и экспертов из 40 регионов России, а также Казахстана и Белоруссии.

В ходе пленарного заседания, работы дискуссионных площадок и круглых столов участники обсудят изучение и популяризацию этнокультурного достояния России.

«Традиционная культура полиэтничных территорий», «Традиционная культура и событийный туризм», «Роль народной культуры в формировании креативной экономики» — эти и другие темы станут основными в выступлениях экспертов из Красноярска, Мурманска, Ханты-Мансийска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ульяновска, Петрозаводска, Могилева и Астаны. Анализ развития народного творчества и любительского искусства в новом веке представит директор ГРДНТ им. В.Д. Поленова, профессор Тамара Пуртова. В форуме впервые примут участие коллеги из Донецкого Республиканского Дома народного творчества и кино.

Фото: Минкультуры РФ