Традиции и инновации в сфере народного творчества обсудят участники Международного форума стран СНГ и Балтии

10.11.2022
«Традиционная культура полиэтничных территорий», «Традиционная культура и событийный туризм», «Роль народной культуры в формировании креативной экономики» — эти и другие темы станут основными в выступлениях экспертов из Красноярска, Мурманска, Ханты-Мансийска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ульяновска, Петрозаводска, Могилева и Астаны. Анализ развития народного творчества и любительского искусства в новом веке представит директор ГРДНТ им. В.Д. Поленова, профессор Тамара Пуртова. В форуме впервые примут участие коллеги из Донецкого Республиканского Дома народного творчества и кино.
Фото: Минкультуры РФ