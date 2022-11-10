Актриса Алентова получила премию за лучшую женскую роль в категории «Мэтры»

По словам Алентовой, тот факт, что слово «мэтры» подразумевает возраст, вызывает у нее сожаление.





«Все мы знаем, что артисты — народ нервный, я даже бы сказала — психованный. До тех пор, пока не узнаешь, что то, что делаешь — это взлет», — произнесла она.





Ранее Алентова рассказала о продолжении снятого ее покойным мужем, режиссером Владимиром Меньшовым, фильма «Москва слезам не верит». В одном из интервью 2008 года Алентова сообщила, что не исключает вероятности появления сиквела советского фильма. Возможно ли такое теперь, после смерти создателя, спросили ее.





«Сейчас не знаю. Но тогда я действительно сказала, что такое может быть», — сказала актриса.





Фото: Pixabay