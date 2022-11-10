В пятом сезоне «Короны» появился Борис и Наина Ельцины

Новые эпизоды драматического сериала о жизни Елизаветы II появились в доступе на стриминге Netflix.





Действие пятого сезона The Crown разворачивается в 1990-е годы и включает важные исторические и семейные события, включая развод принца Чарльза и принцессы Дианы и ее гибель. Также в шоу осветили приезд первого президента РФ в Великобританию и ответный визит монархини.





В пятом и шестом сезонах королеву играет Имельда Стонтон, известная широкой аудитории по образу Долорес Амбридж в поттериане. Ельцина сыграл белорусский и российский актер Анатолий Котенев, снявшийся в более чем 100 фильмах и сериалах. Примечательно, что Котенев некоторое время учился в Свердловске, где высшее образование получил Ельцин. В образе первой леди России предстала российская и испанская актриса Марина Шиманская («Берегите женщин»).





По сюжету королева обсуждает российского лидера с премьер-министром Джоном Мейджором, который отзывается о нем положительно, но отмечает и тягу к алкоголю. С президентом РФ она обсуждает расстрел семьи Романовых, ее родственников, а также захоронение их останков.





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