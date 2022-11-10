Национальная Медиа Группа организовала новую кинопрокатную компанию

Компания сейчас ведет переговоры с кинопроизводителями о добавлении контента в каталог.





Главой «НМГ Кинопрокат» стал Вадим Смирнов, ранее занимавший должность вице-президента по кинотеатральной дистрибуции в компании «Дисней Студиос».





Первым релизом кинопрокатной компании должна стать семейная картина «Яга и книга заклинаний».





Фильм выйдет в прокат 29 декабря 2022 года.





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