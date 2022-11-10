Национальная Медиа Группа организовала новую кинопрокатную компанию

Новые эпизоды драматического сериала о жизни Елизаветы II появились в доступе на стриминге Netflix...
Национальная Медиа Группа сообщила о создании кинопрокатной компании «НМГ Кинопрокат»...
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, выпустил новый клип «Вороны...
Лента станет совместным производством Universal с Death Row Pictures. Режиссером картины д...
Торжественное закрытие выставки «Лики Марии — Образы Света» состоялось в «Центре искусств. Москва»...
Актриса театра и кино Вера Алентова посетила церемонию вручения театральной премии в Москве. На не...
Новые эпизоды драматического сериала о жизни Елизаветы II появились в доступе на стриминге Netflix...
Национальная Медиа Группа сообщила о создании кинопрокатной компании «НМГ Кинопрокат»...
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, выпустил новый клип «Вороны...
Лента станет совместным производством Universal с Death Row Pictures. Режиссером картины д...
Торжественное закрытие выставки «Лики Марии — Образы Света» состоялось в «Центре искусств. Москва»...
Школьники из новых регионов России смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде, которая ежег...
В рамках IV Московского фестиваля «Зарядье» пройдет московская премьера оперы Сергея Прокофьева «Люб...
Первый фестиваль авторского кино «Зимний» в Москве откроет документальный фильм киноведа и режиссера...
Комедийная драма с Евгением Сытым и Филиппом Авдеевым, тепло принятая кинокритиками и зрителями, б...
Россия 10 ноября отмечает Всемирный день науки. «День науки призван подчеркивать важную роль науки в...
На ютьюб-канале «Централ партнершип» появился ролик по фильму режиссера и сценариста Антона Мусса....
Ролик по фильму о семейной паре с неудобными секретами от киностудии Saban опубликован на ютьюб...
К усыпальнице царицы может вести туннель, найденный под храмом близ Александрии. Об этом сообщила га...
Сверчок из ролика обещал рассказать историю, которую «зрители знают, но не знают». Трейлер музыкал...
Новое шоу об археологе и искателе сокровищ разрабатывается для стриминга «Дисней+», сообщили инсай...
Мультимедийный видеоспектакль к 350-летию Петра I и конкурс молодых видеохудожников «Ст...
Встречи проводятся в рамках совместного проекта Центра Вознесенского и культурного центра «Искусст...
Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил, почему фильм «Аватар: Путь воды» длится так долго — более трех час...
Австралийский актер получил основную мужскую роль в сериале «Дюна: Сестринство» («Дюна: Сестричест...
10.11.2022