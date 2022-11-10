Национальная Медиа Группа организовала новую кинопрокатную компанию

10.11.2022

Национальная Медиа Группа организовала новую кинопрокатную компанию

Национальная Медиа Группа сообщила о создании кинопрокатной компании «НМГ Кинопрокат». Она займется прокатом фильмов в кинотеатрах. 

Компания сейчас ведет переговоры с кинопроизводителями о добавлении контента в каталог.

Главой «НМГ Кинопрокат» стал Вадим Смирнов, ранее занимавший должность вице-президента по кинотеатральной дистрибуции в компании «Дисней Студиос».

Первым релизом кинопрокатной компании должна стать семейная картина «Яга и книга заклинаний».

Фильм выйдет в прокат 29 декабря 2022 года.

Фото: Pixabay