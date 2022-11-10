В «Зарядье» состоится московская премьера «Любовь к трем апельсинам»

10.11.2022

В «Зарядье» состоится московская премьера «Любовь к трем апельсинам»

В рамках IV Московского фестиваля «Зарядье» пройдет московская премьера оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».

Фестиваль состоится в Москве с 10 по 18 ноября.

В рамках фестиваля маэстро Валерий Гергиев продолжит знакомить публику с лучшими образцами русской классики, в том числе с новыми постановками в исполнении звезд Мариинского театра.

«Любовь к трем апельсинам» станет одним из ключевых событий фестиваля и откроет оперный блок.

В программе фестиваля также заявлены опера «Хованщина» Модеста Мусоргского, «Иоланта» Петра Чайковского, инструментальные концерты. Всего в рамках фестиваля запланировано 11 событий.

В начале октября стало известно, что первой премьерой 240-го сезона в Мариинском театре станет опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». В спектакле, возобновляющем постановку 1991 года, участвуют лучшие голоса нескольких поколений оперной труппы.

Фото: Мариинка