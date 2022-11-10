В «Зарядье» состоится московская премьера «Любовь к трем апельсинам»

Фестиваль состоится в Москве с 10 по 18 ноября.
В рамках фестиваля маэстро Валерий Гергиев продолжит знакомить публику с лучшими образцами русской классики, в том числе с новыми постановками в исполнении звезд Мариинского театра.
«Любовь к трем апельсинам» станет одним из ключевых событий фестиваля и откроет оперный блок.
В программе фестиваля также заявлены опера «Хованщина» Модеста Мусоргского, «Иоланта» Петра Чайковского, инструментальные концерты. Всего в рамках фестиваля запланировано 11 событий.
В начале октября стало известно, что первой премьерой 240-го сезона в Мариинском театре станет опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». В спектакле, возобновляющем постановку 1991 года, участвуют лучшие голоса нескольких поколений оперной труппы.
Фото: Мариинка